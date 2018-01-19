В южной области Казахстана увеличилась площадь пахотных земель

2018-01-19 17:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2017 году площадь пахотных земель сельскохозяйственного назначения в Южно-Казахстанской области в сравнении с 2016 годом увеличилась на 30 тысяч гектаров.

Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления земельных отношений Сузакбай Абдикулов, передает пресс-служба областного управления.

Общий земельный фонд Южно-Казахстанской области составляет 11 725,8 тысячи га. Из них около 6 680,2 тысячи га - земли сельскохозяйственного назначения. 939,6 тысячи га занимают пашни, пастбища – 5 626,4 тысячи га.

По словам Абдикулова, в результате проведенной инвентаризации, в соответствии с целевым назначением сельскохозяйственных земель выявлено неиспользование 248,8 тысячи га земель.