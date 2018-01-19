Всемирный банк готов существенно увеличить свое присутствие в Узбекистане

2018-01-19 17:51 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева после встреч с Президентом Узбекистана и рядом высокопоставленных чиновников поделилась с представителями СМИ мнением о реформах, осуществляемых в стране и развитии двустороннего сотрудничества.

Во главе Узбекистана стоит исключительно серьезный человек, у которого сильная политическая воля для того, чтобы трансформировать страну, отметила Георгиева. У президента Шавката Мирзиёева есть не только видение ее развития, но и искреннее желание для реализации всего задуманного.

По словам Георгиевой, либерализация валютного курса в Узбекистане уже доказывает, что эта линия выбрана правильно. Представители бизнеса совершенно четко говорят, что это открывает огромные возможности для развития экономики и торговли.

Президент Узбекистана нацелен на осуществление таких реформ, которые помогут населению реализовать свои возможности, свой потенциал, которые позволят людям открываться с самых лучших сторон в разных сферах жизни. Подъем, ориентированный на перемены, очень важен. А минувший год стал периодом серьезных перемен в стране.