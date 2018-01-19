Unibank планирует расширить кредитование МСП

2018-01-19 18:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Unibank завершил 2017 год с прибылью в 4,044 миллиона манатов, сообщает банк в пятницу.

Согласно сообщению, уставный капитал банка по сравнению с 2016 годом увеличился в 1,8 раза и достиг 125,686 миллиона манатов. Совокупный капитал вырос до 67,488 миллиона манатов.

Также в прошлом году банк увеличил кредитный и депозитный портфели, расширил спектр некредитных продуктов, услуг по цифровому банкингу и обеспечил развитие других областей деятельности банка.

Председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов подчеркнул, что команда банка, при поддержке акционеров, усердно работала для достижения хороших результатов: ”Мы достигли положительных результатов во всех сферах услуг, предлагаемых банком. Банк в течение года дважды увеличил свой капитал. Мы завершили год с прибылью, достигли хороших показателей в сфере цифрового банкинга. Эти результаты станут хорошим фундаментом по достижению целей в рамках среднесрочной стратегии банка”.

Unibank, имеющий одну из самых широких сетей филиалов среди банков страны, обслуживает более 870 000 клиентов посредством 32 филиалов. Несмотря на снижение обьема общего кредитного портфеля, объем кредитов выданных банком в течении 2017 года, превзошел показатели 2016 года в 2,6 раза.

Банку удалось добиться существенного роста числа клиентов. Количество малых и средних предпринимателей, обслуживающихся в банке, увеличилось на 25 процентов. Остатки по текущим счетам бизнес-клиентов увеличились вдвое. Количество клиентов, подключенных к зарплатному проекту банка, выросло в 2,5 раза.

В то же время, впервые в 2017 году Unibank внедрил новую инновационную модель розничного кредитования. Новая модель розничного кредитования предоставила возможность клиентам пользоваться кредитными услугами быстрее, чем когда либо.