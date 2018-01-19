В Баку открылась книжная выставка, посвященная трагедии 20 января (ФОТО)

2018-01-19 18:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В действующей при Национальной библиотеке Азербайджана Открытой библиотеке открылась книжная выставка и фотоэкспозиция, посвященные 28-й годовщине трагедии 20 января, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

С книжной экспозицией, на которой представлены издания, посвященные трагическим событиям 20 января, ознакомились учащиеся и педагоги общеобразовательных школ Баку.

Заместитель директора библиотеки Адиба Исмаилова, педагоги Тунзаля Ширинова, Гюльгез Гасанова, Нигяр Алиева и Лала Гурбанова рассказали о трагических событиях 20 января. Было отмечено важное значение подобных мероприятий в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.