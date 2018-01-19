Новый закон о Вооруженных Силах вступил в силу – УКАЗ

2018-01-19 19:20 | www.oxu.az | 5

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона «О Вооруженных Силах Азербайджанской Республики».

Как сообщает Oxu.Az, Кабинету Министров поручено в течение 2 месяцев представить президенту Азербайджана предложения в связи с приведением законов Азербайджанской Республики и актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с законом Азербайджанской Республики «О Вооруженных Силах Азербайджанской Республики», в течение 3 месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим законом и проинформировать об этом президента Азербайджана, а также решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.

Новый закон «О Вооруженных Силах Азербайджанской Республики» был принят 29 декаюря прошлого года на заседании Милли Меджлиса.