НПЗ Казахстана с начала 2018 г. отгрузил первые объемы бензина К4

2018-01-19 18:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Павлодарский нефтеперерабатывающий завод Казахстана за 15 дней работы в 2018 году отгрузил порядка 58 тысяч тонн бензина класса К4.

"За этот период отгружено бензинов экологического класса К4 в объеме 57 981 тонна и дизельного топлива экологического класса К4 69 943 тонны», - говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, за 15 дней января на Павлодарском НПЗ переработано 220 318 тонн нефти, работа ведётся по плану.