Турецкие войска атаковали курдские отряды в Африне

2018-01-19 19:34 | www.oxu.az | 6

Турецкие военные начали артобстрел курдских отрядов в городе Африн на севере сирийской провинции Алеппо.

Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 19 января.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в интервью телеканалу Al-Haber заявил, что решение начать наземное наступление на военные отряды изменено не будет. Он добавил, что курды де-факто начали обстрел турецких отрядов на границе и представляют реальную угрозу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, Анкара хочет устранить сирийских курдов с приграничной территории, куда за последние недели были стянуты военные отряды и техника.

15 января турецкие власти в ответ на информацию о решении США сформировать группы вооруженного ополчения на северо-восточной границе Сирии направили на юго-восток страны военный конвой с боевой техникой. Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон назвал ситуацию недопониманием.