Выделены допсредства на мероприятия в продолжение "Года исламской солидарности" в 2018 году

2018-01-19 19:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о финансовом обеспечении ряда мероприятий, проводимых Управлением мусульман Кавказа.

Согласно распоряжению, с целью финансового обеспечения дополнительных мероприятий, которые будут проведены в 2018 году в продолжение "Года исламской солидарности", из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год, Управлению мусульман Кавказа будет выделено четыре миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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