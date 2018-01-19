В Агсу обнаружена 1 тонна мяса неизвестного происхождения

2018-01-19 19:41 | www.oxu.az | 5

В Агсуинском районе конфисковано непригодное для потребления мясо неизвестного происхождения.

Как сообщает Oxu.Az, сегодня на 157 километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах сотрудники Агсуинского РОП остановили и осмотрели автомобиль марки УАЗ (10-JD-073), управляемый Керимовым Адалята Селим оглу.

Сотрудники полиции обнаружили в автомобиле одну тонну мяса неизвестного происхождения. Специалисты ветеринарного управления района осмотрели мясо и заявили, что оно непригодно для потребления. Стало известно, что мясо планировалось продать в Кюрдамирском районе. Перевозимое в антисанитарных условиях мясо было конфисковано.

По факту Агусинским РОП ведется расследование.

A.M.

