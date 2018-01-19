Определился победитель проводимого при поддержке Nar сезона по "Брейн-рингу" (ФОТО)

2018-01-19 19:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Подошел к концу десятый по счету сезон по интеллектуальным играм «Брейн-ринг», традиционно проводимых при поддержке Nar. В соревнованиях состязались 32 команды, представляющие 15 регионов и 9 высших учебных заведений республики, сообщает в пятницу мобильный оператор.

По итогам игр, обладателем традиционного кубка «Билик» стала команда «Сумгайыт». Одолев победителя первой половины 2017 года – команду «Ичеришехер» в последней игре сезона, команда «Сумгайыт» также завоевала титул чемпиона по «Брейн-рингу» 2017 года.

Еще один конкурс был проведен во время телевизионных трансляций интеллектуальных игр «Брейн-ринг». Так, зрители, которые первыми дали правильные ответы на вопросы посредством страницы Nar в Twitter по ходу эфира, получали специальные подарки от мобильного оператора. Таким образом, наряду с возможностью следить за интеллектуальными играми, любители «Брейн-ринг» получили неплохие шансы выиграть подарки от Nar.