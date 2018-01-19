Трагедия 13-летних Ларисы Мамедовой и Ильгара Ибрагимова в ночь с 19 на 20 января (ФОТО)

2018-01-19 19:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Прошло 28 лет со дня кровавой бойни, учиненной Вооруженными силами минобороны и МВД СССР. Невиданная по жестокости акция! В ночь с 19 на 20 января 1990 года, казалось, время замерло навсегда, и единственные звуки этого времени - нескончаемые пулеметные очереди, крики и стоны умирающих и раненых, пьяный гвалт солдатни, творившей кровавую вакханалию среди мирных жителей. Все это было сделано с подачи Михаила Горбачева, который "благословил" расстрел собственного народа, потому что жили мы тогда еще в СССР и считались единым целым.

"Ударные части" Советской Армии, разбавленные резервистами-армянами из Ставрополья и Краснодарского края, брали Баку, как вражескую крепость. Ввергнутый в шок город утром 20 января увидел асфальт, залитый кровью, которую не успевали смывать брандспойтами, раздавленные танками тела, месиво из человеческой плоти и искореженного металла. Было убито 133 человека, ранено 744 человека, незаконно арестован 841 человек. Военнослужащими были разгромлены и сожжены 200 домов и квартир, 80 автомашин, в том числе и карет скорой помощи, уничтожено государственное и личное имущество. Среди убитых людей разных национальностей были женщины, дети и старики. Среди них самые молодые -13-летние Ильгар Ибрагимов и Лариса Мамедова…Они могли бы сейчас жить среди нас, воспитывать детей, жить и работать во благо своих семей, процветания Азербайджана…

В Гуманитарной гимназии имени Пишевери города Баку прошло мероприятие "20 января – глазами детей", посвященное трагедии 20 января, сообщает Trend Life.

В фойе гимназии открыта фотовыставка и памятная доска, а учащиеся представили театрализованное представление с музыкой и стихами по сценарию ученицы шестого класса Медины Магеррамовой, отражающее события тех дней, жесткое убийство совсем еще юных Ильгара Ибрагимова и Ларисы Мамедовой. Директор гимназии Хураман Гасымова отметила, что 20 января является не только трагической датой, но и славной историей героизма и отваги азербайджанского народа в борьбе за независимость. На мероприятии были также подведены итоги изложения, посвященного 20 января. Лучшими были признаны работы ученицы пятого класса Сельджан Мамедзаде и восьмого класса Рены Шарифовой. Вечер завершился патриотической композицией "Да здравствует Азербайджан!"