Поезд застрял в туннеле бакинского метро

2018-01-19 19:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Поезд застрял в туннеле бакинского метро, его пытаются вытащить с помощью другого поезда, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, в дверях поезда, двигавшегося по маршруту номер 35 "Ази Асланов" -"Дарнагюль», возникла техническая неисправность.

«В 18:45 мы были вынуждены высадить пассажиров на станции «28 Мая» и отправить поезд со станции «Низами» обратно в депо. К сожалению, поезд и сейчас стоит между станциями «28 Мая» и «Гянджлик».