В Москве скончался известный азербайджанский журналист

2018-01-19 20:03 | www.oxu.az | 6

В Москве на 69-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный азербайджанский журналист Олег Мамедов.

Член Союза журналистов СССР и России О.Мамедов в разные годы работал в таких известнейших изданиях, как «»и «Молодежь Азербайджана» и «Комсомольская правда», был сотрудником сектора печати ЦК ВЛКСМ.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Репорт, журналист являлся одним из создателей и руководителей популярнейшей в 80-ые годы советской газеты «Собеседник».

Наряду с этим О.Мамедов совершил большой вклад в развитие азербайджанской диаспоры России: долгое время работал главным редактором газеты «Азеррос» и заместителем редактора газеты «Азербайджанский конгресс».

Прощание с известным журналистом и гражданская панихида пройдут 21 января на Перепечинском кладбище Москвы.



