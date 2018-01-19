Выделены допсредства на мероприятия в продолжение "Года исламской солидарности" (версия 2)

2018-01-19 20:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о финансовом обеспечении ряда мероприятий, проводимых Управлением мусульман Кавказа.

В связи с осуществлением распоряжения Президента Азербайджана от 10 января 2017 года об объявлении 2017 года в Азербайджане "Годом исламской солидарности», в Азербайджане и за его пределами был организован цикл мероприятий, а также в Баку прошла международная конференция «2017 - Год исламской солидарности: Межрелигиозный и межкультурный диалог». Эти мероприятия, которые внесли большой вклад в укрепление исламской солидарности, говорят о глубоком уважении Азербайджаном, имеющего особое положение и авторитет в мусульманском мире, религиозных и моральных ценностей, а также имели большое значение с точки зрения пропаганды атмосферы толерантности и опыта мультикультурализма в стране.

Согласно распоряжению, с целью финансового обеспечения дополнительных мероприятий, которые будут проведены в 2018 году в продолжение "Года исламской солидарности", из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год, Управлению мусульман Кавказа будет выделено четыре миллиона манатов.

Министерству финансов поручается обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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