«CinemaPlus» приступил к показу документального фильма «Свет за окном»

2018-01-19 20:17 | www.oxu.az | 6

Сеть кинотеатров «CinemaPlus» приступил к показу документального фильма «Свет за окном». Автор идеи и главный продюсером фильма является вице-президент Фонда Гейдара Алиева - Лейла Алиева. Съемки были осуществлены при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Баку Медиа-центра. Автор сценария и режиссер экранного произведения Олег Шоммер. Героиня документальной картины - Вюсаля Керимова.

Сюжетная линия фильма построена на Добре и Зле. Что надо сделать, чтобы Добро победило в вечном противостоянии Добра и Зла? Герои фильма стараются ответить на этот вопрос. Среди них мы видим человека, который более 20 лет провел в тюрьме и в настоящее время каждый свой день начинает с того, что творит добро, стремясь тем самым, чтобы «демоны» вновь не обрели над ним власть. Вместе с тем, в фильме врачи, спасая детей от онкологических заболеваний, открыто ведут борьбу со Злом и во многих случаях побеждают.

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

A.M.

