Устранена проблема в поезде, застрявшем в туннеле бакинского метро (версия 2)

2018-01-19 20:15 | www.trend.az | 6

(изменен заголовок, первая версия опубликована в 19.52)

БАКУ /Trend/ - Проблема в поезде, застрявшем в туннеле бакинского метро, устранена, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, проблема, возникшая в поезде, полностью устранена, и поезд отправлен в депо. «Сейчас поезда прибывают с опозданиями, которые мы стараемся устранить», - сказал глава пресс-службы.

Как сообщил ранее Пашаев, поезд застрял в туннеле бакинского метро, его пытаются вытащить с помощью другого поезда.