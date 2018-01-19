Президент Азербайджана утвердил новый закон о Вооруженных силах

2018-01-19 20:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О Вооруженных силах Азербайджана".

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить и предоставить главе государства предложения по приведению в соответствие с законом "О Вооруженных силах Азербайджана" актов Президента; в течение двух месяцев подготовить и представить предложения, связанные со списком госорганов (структур, входящих в состав государственных органов), относящихся к другим вооруженным формированиям; в течение трех месяцев определить порядок обеспечения ВС материально-техническими средствами и нормы потребления в мирный период, в период реальной угрозы, мобилизации и войны (вооруженного конфликта) и проинформировать об этом главу государства; обеспечить приведение в соответствие с этим законом нормативно-правовых актов Кабмина и проинформировать об этом главу государства.

Кабмину также поручено проконтролировать приведение в соответствие с этим законом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом главу государства.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение в соответствие с этим законом нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти и проинформировать об этом Кабмин.

Новый закон "О Вооруженных силах Азербайджана" сменил предыдущий правовой акт под одноименным названием, действующего с девятого октября 1991 года. Старый закон "О ВС Азербайджана" потерял силу действия после принятия нового законодательного акта.

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