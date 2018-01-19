В бакинском метро восстановлено движение поездов - ОБНОВЛЕНО

2018-01-19 19:44 | www.apa.az | 6

В бакинском метро восстановлено движение поездов.

Как передает АПА, застрявший между станциями поезд отправлен в депо.

В настоящее время движение поездов полностью восстановлено.

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19:24

В поезде №35, следовавшим на линии «Ази Асланов» - «Дарнагюль» возникли неполадки в работе дверей.

Как сообщил АПА-Экономикс начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью бакинского метрополитена Насими Пашаев, из-за неполадок в поезде пассажиров вывели на станции «28 Мая». «В 18:45 поезд со станции «Низами» был отправлен в депо. К сожалению, поезд застрял между станциями «28 Мая» и «Гянджлик». В настоящее время мы прилагаем усилия, чтобы при помощи другого поезда убрать его с линии», - сообщил Насими Пашаев.