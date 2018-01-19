В США назвали "дестабилизирующими" угрозы Анкары начать операцию в Сирии

2018-01-19 20:26 | www.apa.az | 6

США назвали "дестабилизирующими" угрозы Анкары начать военную операцию в Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Мы не считаем, что военная операция в Африне помогает цели региональной стабильности, стабильности Сирии и обеспокоенности Турции о безопасности их границы", — сказал журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

По его словам, угрозы Турции являются "дестабилизирующими".