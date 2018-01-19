В Йемене убиты военнослужащие Саудовской Аравии

2018-01-19 20:43 | www.oxu.az | 6

По меньшей мере семь военнослужащих Саудовской Аравии были убиты в ходе отдельных нападений военнослужащих Йемена совместно с бойцами из Народных комитетов (вооруженные отряды, состоящие из хуситов и их союзников - прим.ред) на приграничные регионы Жизан и Наджран, расположенные на юго западе Саудовской Аравии.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на PressTV, атаки были предприняты в качестве ответных мер на авиа бомбардировки, осуществленные режимом Эр-Рияда.

Как сообщил арабоязычному телеканалу «Аль-Масира» на условиях анонимности источник в ВС Йемена, йеменские солдаты и бойцы Народных комитетов расстреляли пятерых саудовских солдат в деревне Хамеза, расположенной поблизости от Джизана и в военном лагере Аль-Шабаках в пятницу днем.

Напомним, что cегодня также были убиты 2 саудовских солдата на военной базе Рагабат Аль-Зоур в области Наджран.



