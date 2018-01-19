Президент Узбекистана посетил Сурхандарьинскую область

2018-01-19 21:04 | www.trend.az | 6

ТАШКЕННТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил в пятницу Сурхандарьинскую область в целях ознакомления с ходом социально-экономических реформ, исполнением поставленных во время предыдущего визита 11-12 февраля 2017 года задач.

Глава государства начал поездку с посещения Термезского района, где ознакомился с деятельностью совместного предприятия «Inter Silk Pro», которое специализируется на заготовке коконов шелкопряда на основе китайской технологии.

Здесь же состоялась презентация проектов по организации теплиц, гранатовых, ореховых плантаций, интенсивных садов и виноградников, плантаций кузинии и фисташки, рыбоводческих и птицеводческих комплексов, использованию беспилотных летательных аппаратов для измерения земли.

Затем Шавкат Мирзиёев посетил Термез, где познакомился с возможностями предприятия «Жаркургон мева-сабзавот экспорт», занимающегося сортировкой и экспортом зернобобовой продукции.

Президент Узбекистана ознакомился также с ходом реализации в девяти районах программы кластерного выращивания хлопка, а также дал указания касательно строительных работ в Международном научно-исследовательском центре Имама Термизи.