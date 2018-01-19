Пентагон: Россия и Китай подрывают международный порядок изнутри

2018-01-19 21:10 | www.apa.az | 6

Россия и Китай подрывают международный порядок изнутри.

Как передает АПА со ссылкой на «РТ», об этом говорится в новой оборонной стратегии Пентагона.

«Китай и Россия в настоящее время подрывают международный порядок изнутри, при этом используя его преимущества и в то же время разрушая его основы и «правила безопасного движения», - говорится в документе.

Также в стратегии сообщается, что Россия и Китай добиваются права вето при принятии решений другими странами.

«Становится всё более очевидным, что Китай и Россия хотят добиться мирового порядка, который будет соответствовать их авторитарной модели, - добиваться использования права вето при принятии другими странами решений в области экономики, дипломатии и безопасности», - отмечается в стратегии.