Ильхам Алиев выделил 4 миллиона манатов УМК

2018-01-19 21:11 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о материальном обеспечении ряда мероприятий, которые будут проведены Управлением мусульман Кавказа.

Как сообщает Oxu.Az, согласно распоряжению, для материального обеспечения предстоящих в 2018 году дополнительных мероприятий, как продолжения «Года исламской солидарности», из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Управлению мусульман Кавказа выделено 4 миллиона манатов.

В распоряжении отмечается, что Ислам является религией мира, спокойствия, человеколюбия и солидарности, что придает особую актуальность постоянной организации таких мероприятий на нынешнем этапе межкультурных и межрелигиозных отношений.

A.M.

