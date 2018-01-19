Глава Пентагона заявил о сокращении военного превосходства США

2018-01-19 21:12 | www.oxu.az | 6

Военное превосходство США в воздухе, на земле, космосе и киберпространстве постепенно сокращается, заявил в пятницу глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости, Пентагон потребовал дополнительных инвестиций на соперничество с Россией«В нынешнее время перемен наши военные возможности сильны, хотя наше конкурентное преимущество во всех областях — в воздухе, на земле, в море, в космосе и киберпространстве — постепенно сокращается», - сказал Мэттис, представляя национальную военную стратегию США.

По его словам, стремительное развитие технологий в условиях нехватки бюджета подрывает возможности ВС США, которых Мэттис назвал «перегруженными и недоукомплектованными».

А.Б.

