SOCAR завершила прошлый год с прибылью

2018-01-19 21:15 | www.oxu.az | 6

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2017 году перечислила в Государственный фонд социальной защиты 155,984 млн. манатов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на SOCAR, это на 8% больше, чем в 2016 году. Выплаты SOCAR в государственный бюджет составили 1 511,033 млн. манатов в прошлом году, что на 115,577 млн. манатов или 8,3% превышает показатель 2016 года.

Вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов сообщил, что в соответствии с установленной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стратегией, SOCAR продолжила расширять и диверсифицировать свой портфель операций в последние годы: «Международные проекты, которые мы реализовали, осуществленные ранее инвестиции в стране и за рубежом оказали положительное влияние на нынешние финансовые результаты и создали благоприятные условия для обеспечения платежей в госбюджет».

Отметим, что в соответствии с установленной несколько лет назад стратегией развития, SOCAR предприняла значительные шаги в направлении балансирования источников своего дохода за счет расширения своей деятельности в нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности. На фоне падения цен на нефть в последние годы относительно стабильные цены на нефтехимическую продукцию положительно сказались на доходах компании. В результате SOCAR смогла преодолеть последствия глобального кризиса в энергетической отрасли и завершить с прибылью 2016 и 2017 годы.

А.Б.

