Судно компании Палмали задержано в Дании

2018-01-19 21:47 | www.oxu.az | 6

Танкер «Агсу», принадлежащий мореходной компании «Palmali» задержан в порту Калундборг в Дании.

Как сообщает Oxu.Аz со ссылкой на "Deniz Haber Ajansı", причиной задержания стали технические неполадки на судне, принадлежащем компании «PAL SHIPPING TRADER THREE».

Сообщается, что датская служба контроля в соответствии с Парижским Меморандумом провела осмотр и взяла на контроль судно, вышедшее в море из порта шведского города Гётеборг и пришвартовавшееся 11 января в датском Калундборге.

По результатам проверки был составлен документ о наложении ареста на танкер «Агсу».

Также сообщается, что для устранения неполадок судну предоставили срок в 8 дней.

А.Б

