В Баку прошла игра второго сезона Fibonacci Games – ФОТО

2018-01-19 22:37 | www.oxu.az | 5

18 января прошла очередная еженедельная игра второго сезона Fibonacci Games. Уже второй сезон как 200 человек каждую неделю собираются вместе дабы состязаться друг с другом в интеллектуальной борьбе, которую от классической викторины отличает разнообразие вопросов и правил, что делает игру зрелищной и азартной.

Как передает Oxu.Az, азарт и драйв царил вчера и в Metropol Restaurant and Pub. Несмотря на то, что сбор команд был назначен на 19:30, несколько команд были на месте уже к 18:20 и это неудивительно - ведь, в будний день выйдя с работы, можно поужинать и с друзьями заранее поделиться новостями, пообщаться. Уже для многих команд Fibonacci Games являются площадкой, где они не только играют, но и постоянно встречаются, общаются, разговаривают на разные темы, а некоторые компании даже заранее приобрели абонемент на сезон, тем самым поощряя интеллектуальный досуг своих сотрудников.

Игра же удалась на славу. Несмотря на то, что в этом заведении игры проводились впервые, организаторы справились со всеми задачами на ура! В целом труд организаторов это отдельная тема, где каждый член команды искренне и от души вкладывается по полной, что не остается незамеченным со стороны команд.

Наверное, один из секретов успеха команды Fibonacci кроется в этом - любить свое дело и стараться ради команд. Всего же вчера на игре было 27 команд. 3 часа упорной борьбы прошли в один миг, а все потому что ведущий игры, известный знаток популярных телевизионных игр, абсолютный чемпион по «Брейн-рингу» Исмаил Алиев своим юмором и харизмой не давал скучать никому. Победа же вчера досталась двум командам набравшим одинаковое количество баллов - это корпоративная команда компании KPMG и команда из сотрудников Bank of Baku - BoB Land. А пока команды будут обсуждать свою игру, вопросы, анализировать свои ошибки и готовиться к следующей игре. Кстати, в ходе личной беседы с Исмаилом Алиевым нам удалось выяснить, что скоро стартует Fibonacci Business League, где могут участвовать только компании и организации, функционирующие в Баку.

«Это будет серия игр, каждая из которых будет посвящена определенной теме, к таким, как кино, музыка, история, спорт, литература, а одна игра будет полностью посвящена Азербайджану. Мы уверены, что это понравится всем участникам» - говорит Исмаил Алиев, подытоживая – «Мы ведем переговоры со спонсорами. Планируем очень масштабный проект. По нашей задумке, победители финальной игры получат очень ценные призы, которые, наверное, ни одно шоу не предлагало участникам».

Ну что же? С нетерпением ждем нового проекта от команды Fibonacci. Пока все в их пользу - охват у них хороший, любовь участников они завоевали, а проекты, реализуемые ими, отличаются качеством. Успехов!

A.M.

