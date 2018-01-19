В Молдове почтили память жертв 20 января

2018-01-19 23:15 | www.apa.az | 5

19 января в посольстве Азербайджанской Республики в Республике Молдова состоялось мероприятие, посвященное трагическим событиям 20 января 1990 года.

Как сообщили АПА в посольстве, на мероприятии приняли участие представители Азербайджанской диаспоры Молдовы, общественные деятели, ученые и азербайджанские студенты.

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов в своем выступлении рассказал присутствующим о трагедии 20 января, которая вписалась в историю азербайджанского народа кровавыми буквами. Он подчеркнул, что военная машина бывшего советского руководства направила свою карательную машину против мирного азербайджанского гражданского населения, в результате чего сотни невинных безоружных людей, борющихся за свою свободу и территориальную целостность, стали жертвами вооруженной агрессии. Дипломат отметил, что с тех кровавых событий проходит уже 28 лет, но азербайджанский народ дорого чтит память жертв трагедии 20 января, и сегодня помнит всех своих сынов, которые погибли ради будущего своего народа, освобождения родных земли и независимости своего государства. Он подчеркнул, что их светлая память будет жить в сердцах азербайджанского народа вечно.

Председатель Молдавской общественной палаты, глава Азербайджанского центра мультикультурализма в Молдове Аурелия Григориу отметила, что трагедия 20 января является одной из тяжелых страниц истории азербайджанского народа в 20 веке, в результате которой погибли невинные люди, многие получили тяжелые увечья. Она подчеркнула, что этот день является символом борьбы азербайджанского народа за свою независимость.

На мероприятии также выступил заместитель главы Конгресса азербайджанцев Молдовы Мухариб Аллахвердиев. В своем выступлении он рассказал о горьких последствиях трагедии 20 января для азербайджанского народа, о невинных жертвах жестокой политики Советского режима против нашего народа. Он отметил, что кровавая трагедия 20 января сегодня поминается азербайджанцами во всем мире с чувством глубокой скорби и боли.

Заместитель директора компании "Молдовагидромаш", профессор Этибар Мамедов вспоминая события 20 января 1990 года, отметил что в этот день находился в Москве. Он рассказал участникам, что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев придя в этот день в Постоянное Представительство Азербайджана в Москве, продемонстрировал политическую волю и подверг критике организаторов этой трагедии. Он подчеркнул, что в этот тяжелый для азербайджанского народа день, Гейдар Алиев находился рядом со своим народом.

В конце участники мероприятия ознакомились со стендом, посвященном трагедии 20 января, возложили к нему гвоздики.