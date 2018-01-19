Раненный в ходе перестрелки в Одессе полицейский умер в больнице - ОБНОВЛЕНО

2018-01-19 23:28 | www.apa.az | 6

Раненный в ходе перестрелки в Одессе полицейский умер в больнице.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник главы областной полиции Руслан Форостяк.

"Тридцатилетний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице", — написал Форостяк на свое странице в Facebook.

Ранее в пятницу одесская полиция сообщила, что в центре города произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Обнаруженный в ходе полицейской операции злоумышленник открыл стрельбу по стражам порядка. Правоохранители ликвидировали нападавшего.

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18:49

В центре Одессы во время перестрелки с применением автоматического оружия один человек погиб, есть раненые.

Как сообщает АПА со ссылкой на «УНИАН», в Главном управления Национальной полиции в Одесской области подтвердили, что ЧП произошло сегодня днем в районе улиц Новосельского и Старопортофранковской.

По предварительным данным, один человек погиб и есть раненые. По неподтвержденной информации, в числе потерпевших полицейские.

На месте находится начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин. Ведутся оперативные мероприятия.