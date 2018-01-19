СМИ: в Брюсселе мигранты напали на полицейский патруль

2018-01-19 22:41 | www.oxu.az | 6

Два бельгийских полицейских получили ранения в результате нападения группы из 40 мигрантов на усиленный полицейский патруль на северо-западной окраине Брюсселя.

Как сообщает Oxu.Az, об этом сообщил в пятницу телеканал RTBF.

Полиция открыла предупредительный огонь. Стражи порядка задержали 16 человек - выходцев из Судана, Эритреи и Эфиопии. Стычка произошла в ночь с четверга на пятницу на стоянке для отдыха дальнобойщиков в коммуне Гран-Бигар на северо-западе Брюсселя.

Усиленный полицейский патруль из шести человек заметил на парковке группу подозрительных лиц, пытавшихся проникнуть в один из грузовиков, направляющихся в сторону побережья, а затем - в Великобританию. При приближении полиции неизвестные скрылись в лесополосе. Патруль остановился, чтобы проверить место происшествия, и был атакован выбежавшей из леса группой из 40 мигрантов, вооруженных дубинками и арматурой.

Полицейские защищались с помощью резиновых дубинок и перцового газа, но лишь после предупредительных выстрелов им удалось рассеять нападавших, которые вновь скрылись в лесу, однако не разошлись, а продолжили выкрикивать оскорбления в адрес полицейских. После прибытия на место подкреплений стражи порядка смогли задержать 16 человек. Им теперь будет предписано покинуть территорию Бельгии.

Телеканал отмечает, что группы мигрантов, пытающиеся проникнуть в грузовики, которые идут в сторону побережья, в последние месяцы стали вести себя все более агрессивно, нападая на полицию и открыто угрожая и избивая водителей, если те оказываются нелегально перевозить их через пролив.

А.Б.

