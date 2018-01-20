Исполняется 28-я годовщина трагедии 20 Января

2018-01-20 00:01 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане отмечается 28-я годовщина трагедии, произошедшей 20 января 1990 года.

Как передает Oxu.Az, в связи с этим в стране объявлен День всенародной скорби.

В этот день представители государства и правительства, сотрудники дипломатического корпуса, простые граждане посетят Аллею шехидов, где похоронены жертвы трагедии 20 Января. Граждане будут направляться в сторону Аллеи шехидов от школы №20 по проспекту Парламента.

20 января Бакинский гарнизон полиции будет работать в усиленном режиме. В связи с 28-й годовщиной трагедии 20 Января МВД подготовлен план мероприятий, согласно которому в этот день с 08.00 до 18.00 движение транспорта по проспекту Парламента и улице Мехти Гусейна будет полностью закрыто.

Для того чтобы вновь привлечь внимание мира к трагедии Кровавого Января, соответствующие мероприятия будут проводиться посольствами и дипломатическими представительствами Азербайджана за рубежом, а также азербайджанскими общинами.

20 Января в 12.00 на территории республики память шехидов будет помянута минутой молчания, корабли, автомобили и поезда дадут звуковые сигналы. В этот день в знак траура на территории страны будут приспущены государственные флаги.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января в Баку вошли подразделения Советской армии. Были учинены зверские расстрелы мирного населения. В результате 137 человек стали шехидами, 744 получили ранения, 841 был незаконно арестован.

В 1994 году Милли Меджлис принял специальное решение, связанное с трагедией 20 Января.

A.M.

