США остерегаются России

2018-01-20 00:14 | www.oxu.az | 6

Пентагон обнародовал открытую часть новой Национальной оборонной стратегии США, назвав Россию в числе четырех стран, угрожающих Америке, наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей, и потребовал дополнительных инвестиций на «стратегическое соперничество» с ними.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в документе, который опубликован на сайте американского министерства обороны.

Это первая оборонная стратегия с 2008 года, основанная на стратегии нацбезопасности страны и направленная на «восстановление военного преимущества США», которую 18 декабря подписал президент США Дональд Трамп. Документ подписан министром обороны Джеймсом Мэттисом, полный текст засекречен.

«Это не стратегия конфронтации, это стратегия, признающая реальную конкуренцию», - отметил заместитель помощника министра обороны Элбридж Колби.

Пятой угрозой назван терроризм, но в центре внимания будет не борьба с ним, а соперничество держав, как заявил глава военного ведомства Джеймс Мэттис.

«Отныне не терроризм, а стратегическое соперничество между странами становится главной проблемой национальной безопасности США», - говорится в открытой части документа.

Стратегия должна «препятствовать агрессии России и Китая». «Если не принимать их во внимание, они могут подорвать нашу способность сдерживать агрессию и подвергнуть риску свободный и открытый порядок, который мы стремимся обеспечивать нашим альянсом».

«Долговременное стратегическое соперничество с Китаем и Россией является принципиальным приоритетом для Министерства обороны и требует постоянно растущих инвестиций из-за масштаба угроз, которые эти страны представляют сегодня для безопасности и процветания США, а также из-за существующей возможности усиления этих угроз в будущем», - говорится в документе.

Пентагон намерен продолжать противостоять КНДР и Ирану, уничтожать террористические угрозы и консолидировать американские завоевания в Ираке и Афганистане.

Соперничающие державы - это Россия и Китай, которые, как говорится в документе, «подрывают международный порядок изнутри, используя его преимущества и одновременно разрушая его основы, говорится в документе. Россия стремится использовать право вето в Совете Безопасности ООН, «чтобы пошатнуть НАТО и изменить структуры безопасности и экономики в Европе и на Ближнем Востоке».

Среди других опасностей названы террористические группировки ИГИЛ, «Аль-Каида», ливанское движение «Хезболла».

США намерены модернизировать вооружения, повышать боеготовности армии, укреплять альянсы и модернизировать ядерные технологии - авиацию, баллистические ракеты и подводные атомные ракетоносцы.

«Использование новых технологий для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, Крыму и на востоке Украины уже вызывает достаточную обеспокоенность, но, когда это сочетается с расширением и модернизацией ядерного арсенала, вызов становится очевидным», - говорится в стратегии. США также видят угрозу со стороны КНДР и Ирана, которые «подавляют собственные народы, уничижая их достоинство и ущемляя права человека, они продвигают вовне свои взгляды».

A.M.

