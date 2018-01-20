Задержан мэр Махачкалы – ОБНОВЛЕНО

2018-01-20 00:23 | www.oxu.az | 6

В пятницу, 19 января, силовики задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, в отношении которого региональное управление Следственного комитета РФ ранее завело уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По данным информатора, Мусаева поместили в изолятор временного содержания.

«Его задержали по статье 91 Уголовного-процессуального кодекса РФ. Предположительно, завтра ему будет предъявлено обвинение, и его арестуют», - рассказал собеседник агентства. Он также уточнил, что задержание мэра стало результатом расследования, проведенного местным управлением ФСБ при содействии аппарата врио главы Дагестана Владимира Васильева.

Позднее информацию о задержании Мусаева подтвердили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. «Мусаев задержан, в ближайшее время будет доставлен в СИЗО», - цитирует сотрудника ведомства ТАСС.

Ранее в СК заявили, что в марте 2016 года Мусаев, явно превышая свои должностные полномочия, незаконно подписал постановление о передаче земельного участка площадью около 17,5 тысячи квадратных метров в собственность ОАО «АСПК» за плату в размере 1,1 миллиона рублей. При этом, как подчеркнули следователи, мэр Махачкалы заведомо знал, что участок является собственностью Республики Дагестан.

По оценкам правоохранителей, действия Мусаева нанесли ущерб бюджету республики в размере 80 миллионов рублей. При этом сообщается, что рыночная стоимость незаконно переданного участка составляет более 81 миллиона рублей.

«Следователи в ближайшее время планируют направить в суд ходатайство об отстранении мэра Мусаева от должности», - сообщал ТАСС в пятницу утром со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

Уголовное дело в отношении Мусаева было возбуждено 18 января. Расследование ведется по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). Основанием для возбуждения дела стали материалы, переданные следствию из СЭБ УФСБ России по Республике Дагестан и МВД по Республике Дагестан еще в декабре 2017 года.

Отметим, что в феврале прошлого года в мэрии Махачкалы прошли обыски. СМИ сообщали, что силовики изъяли документы по делу о незаконном выделении земельных участков. В частности, утверждалось, что силовики пришли в кабинет заместителя главы мэрии Махачкалы по вопросам ЖКХ. В пресс-службе администрации города заявляли, что силовиков в мэрии нет.

Примечательно, что один из предшественников Мусаева, Саид Амиров, возглавлявший столицу Дагестана с 1998 года, также был фигурантом уголовного дела. В результате его осудили на основании двух приговоров Северо-Кавказского окружного военного суда по обвинению в подготовке теракта, посягательстве на жизнь следователя СК и других преступлениях. В настоящее время Амиров отбывает наказание.

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19.01.2018 (15:46)

В отношении мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело. Муса Мусаев подозревается в превышении полномочий при выделении земли, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, следователи допрашивают мэра Махачкалы Мусу Мусаева.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий)», - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

По данным следствия, весной 2016 года мэр Махачкалы, зная, что земельный участок площадью около 17,5 тысячи кв. метров, который расположен в Махачкале, является собственностью республики, подписал постановление о предоставлении участка в собственность ОАО «АСПК» за 1,1 млн рублей.

Следователи также отмечают, что рыночная стоимость данного участка, согласно заключению экспертов, составляет более 81 млн рублей. По их словам, действия мэра являются нарушением закона. По мнению следователей, эти действия нанесли значительный ущерб бюджету республики.