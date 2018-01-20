Мамедъяров – единоличный лидер супертурнира

2018-01-20 01:28 | www.oxu.az | 4

В голландском Вейк-ан-Зее продолжается традиционный турнир Tata Steel Chess.

Как передает Oxu.Az, в шестом туре азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров завершил отчетный тур с победой.

В очередной игровой день наш соотечественник черными фигурами обыграл индийского шахматиста Башкарана Адхибана.

После этого результата Шахрияр с 4,5 баллами возглавляет турнирную таблицу.

Голландец Аниш Гири, индийский шахматист Вишванатан Ананд и американец Уэсли Со с 4 очками разделяют 2-4 места.

Отметим, что турнир состоит из 13 туров.