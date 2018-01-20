ГТК: Пресечена попытка незаконного провоза через границу крупной суммы иностранной валюты

2018-01-20 01:30 | www.apa.az | 6

Сотрудники таможенного поста «Самур» Хачмазского таможенного управления ГТК Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза через границу крупной партии иностранной валюты.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного таможенного комитета.

В результате таможенного досмотра в кабине грузового автомобиля «Вольво», которым управлял гражданин России Каранаев Нурмагомед Магомедтагирович, была обнаружена незадекларированная валюта в размере 29 миллионов 980 тысяч рублей.

Отмечается, что прибывший из Ирана и направляющийся в Россию грузовой автомобиль перевозил цветную капусту.