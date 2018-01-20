Лавров: “США создают альтернативные органы власти в Сирии”

2018-01-20 02:17 | www.apa.az | 6

США создают альтернативные органы власти в Сирии, что противоречит обязательствам Вашингтона.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«То, что США всерьез занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории — это факт, и это, конечно, абсолютно противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались, в том числе в Совете Безопасности ООН, о приверженности территориальной целостности Сирии», - заявил Лавров.