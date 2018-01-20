Госдеп одобрил планы по продаже Бельгии 34 самолетов F-35

2018-01-20 02:21 | www.trend.az | 6

Госдепартамент США выдал разрешение на возможную поставку Бельгии 34 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму 6,53 миллиарда долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое входит в структуру Пентагона, передает РИА Новости.

Помимо самих самолетов правительство Бельгии запросили еще четыре дополнительных двигателя Pratt & Whitney F-135 к ним, а также все необходимое оборудование и запасные части к боевым машинам.