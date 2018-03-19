Таджикистан одобрил безвизовый режим с Узбекистаном

2018-03-19 18:12 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о взаимных безвизовых поездках граждан.

Перед ратификацией документа первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Низомиддин Зохиди сообщил депутатам, что данный документ в Узбекистане прошел все внутригосударственные процедуры, пишет в понедельник информагентство Sputnik Таджикистан.

Сообщается, что таджикская сторона была проинформирована об этом по дипломатическим каналам. Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров поручил в ответ уведомить узбекскую сторону о прохождении документом внутригосударственных процедур в Таджикистане.

Ранее сообщалось, что безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Таджикистана начнет действовать в Узбекистане с 16 марта.