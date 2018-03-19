Представители США, Японии и Южной Кореи обсудили проблему КНДР

2018-03-19 18:18 | www.trend.az | 8

Представители США, Японии и Южной Кореи на встрече в Сан-Франциско обсудили ситуацию вокруг КНДР и подтвердили намерение "избегать ошибок прошлого", говорится в заявлении на сайте Белого Дома, передает РИА Новости.

Согласно заявлению, встреча состоялась 17 и 18 марта, в мероприятии участвовали помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти, а также советник президента Южной Кореи по вопросам безопасности Чон Ый Ён. Политики обсудили саммит лидеров Северной и Южной Кореи, который должен состояться в апреле, а также планы по возможному саммиту КНДР и США.

"Три советника по национальной безопасности привержены тому, чтобы избегать ошибок прошлого и продолжить координацию в ближайшие недели", — говорится в заявлении.