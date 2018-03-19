Китай продолжит содействовать политическому урегулированию сирийской проблемы -- посол

2018-03-19 18:22 | www.trend.az | 8

Китай продолжит играть активную роль в содействии политическому урегулированию ситуации в Сирии, а также предоставлять этой стране гуманитарную помощь. Об этом по случаю седьмой годовщины начала сирийского кризиса сказал в интервью агентству "Синьхуа" посол КНР в Сирии Ци Цяньцзинь.

"Несмотря на позитивные изменения положения дел в Сирии, война продолжается, коренные противоречия в обществе страны не устранены, разрешение сирийской проблемы сталкивается с трудностями и вызовами", - отметил дипломат.

Ци Цяньцзинь заявил, что сирийский кризис - уже не внутренняя проблема страны, он превратился в международный конфликт, поэтому для окончательного решения вопроса необходимо глобальное сотрудничество. "Сторонам следует придерживаться политического урегулирования, вести полноценный диалог и консультации, исходя из коренных интересов сирийского народа, и избегать военной конфронтации", - подчеркнул он.

По мнению посла, мировое сообщество также должно вести эффективное сотрудничество для содействия возобновлению социально-экономического развития и нормальной жизни в Сирии, поскольку "для послевоенного восстановления Сирии потребуются огромные средства, предстоит решить тяжелые задачи, ни одна страна не сможет сделать это, опираясь лишь на собственные силы".