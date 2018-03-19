Роб Собхани: В США не понимают, что визит Саакяна может нанести ущерб отношениям с Азербайджаном

2018-03-19 18:38 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Визит в США Бако Саакяна, представляющегося «главой» незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, может негативно сказаться на американо-азербайджанских отношениях, поскольку это демонстрирует уровень интеллектуальной нечувствительности Вашингтона по отношении к Азербайджану, сказал Trend в понедельник генеральный директор американской Caspian Group Holdings Роб Собхани.

Он отметил, что визит Саакяна в США отражает две параллельные тенденции.

«Первая тенденция – это хаос, который мы на данный момент наблюдаем во внешней политике США. Президент США Дональд Трамп еще не полностью определился со своим внешнеполитическим курсом. В результате в Вашингтоне наблюдается вакуум во внешней политике, и армянское лобби в США пользуется этим для продвижения своих интересов», - сказал он.

Во-вторых, по его словам, этот визит показывает, что армянское лобби имеет долгосрочный план действий и пытается создать условия, отвечающие его интересам в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, интересным является тот факт, что американские СМИ не освещали визит Бако Саакяна, про его визит сообщили только армянскими СМИ, сказал Собхани.

Он отметил, что руководители внешней политики США не понимают, что визит Бако Саакяна может нанести ущерб американо-азербайджанским отношениям.

«Этот визит свидетельствует о высоком уровне невежества некоторых американских конгрессменов, которые не понимают важной роли Азербайджана в качестве надежного экспортера энергоресурсов для потребителей во всем мире. К сожалению, печальная реальность американской политической жизни заключается в том, что некоторых законодателей в этой стране можно подкупить путем финансирования их предвыборной кампании», - сказал Собхани.

Для того, чтобы устранить невежественность по отношении Азербайджана, стране необходимо донести до всего мира свои достижения посредством последовательной кампании в средствах массовой информации, считает Собхани.

«Например, Азербайджан является единственной мусульманской страной, в которой действительно свществует религиозная толерантность, и этот факт необходимо донести не только до США, но и до всего мира. Еще один факт заключается в том, что под руководством Президента Ильхама Алиева уровень бедности в Азербайджане снизился до 5,4 процента», - сказал он.

Кроме того, сегодня Азербайджан является значимым туристическим направлением, сказал Собхани, добавив, что в 2017 году страну посетило примерно 2,7 миллиона туристов.

По его словам, эту цифру можно запросто удвоить проведением кампании под названием «Баку: Париж на берегу Каспия».

В то же время дипломатические усилия Азербайджана должны быть направлены на то, чтобы показать миру, как мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта может положительно повлиять на экономический рост региона, считает Собхани.

«В частности, Азербайджану необходимо показать миру, как обедневшая Армения, которая сегодня полностью зависит от России и финансовой помощи армянской диаспоры, может достичь существенного экономического роста в результате мирного урегулирования конфликта. Месседж очевиден: прекратите оккупацию территорий Азербайджана и получите экономическую свободу», - сказал Собхани.

Напомним, что ранее в связи с визитом в США Бако Саакяна, представляющегося «главой» незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведением в административном здании Конгресса США мероприятия, пропагандирующего незаконный режим, посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД страны.

Послу была передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.



Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.



(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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