Большие надежды армянской дипломатии, или Конгресс, где разбиваются мечты

2018-03-19 18:57 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Никакой договоренности в вопросе оказания финансовой поддержки Армении и незаконному режиму в Нагорном Карабахе со стороны США так и не было достигнуто.

Об этом в понедельник на пресс-конференции в парламенте Армении, посвященной незаконному визиту армянской делегации в США, заявил секретарь парламентской фракции «Дашнакцутюн» Агван Варданян.

Напомним, что Бако Саакян, представляющийся «президентом» незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, совершил 12 марта визит в США и провёл мероприятия, пропагандирующие незаконный режим, в административном здании Конгресса США.

Визит с большой помпой описывался армянскими СМИ. Различные издания писали о «достижении» неких соглашений и «стратегической значимости» визита, деликатно умолчав, что псевдопрезидент несуществующего государства всего лишь посетил здание Конгресса, где был встречен группой проармянских сенаторов.

На встрече с проармянскими конгрессменами Саакян, в частности, заявил, что настроен оптимистично, потому что у армян в США есть «преданные, честные и бескорыстные друзья, которые уже много лет постоянно находятся рядом, помогают армянскому народу, передавая миру объективную информацию».

Несмотря на то, что, как радостно сообщали армянские СМИ, 36 членов Палаты представителей США присоединились к призыву членов Конгресса Фрэнка Паллоне, Хала Роджерса и Ниты Лоуэй о предоставлении в 2019 году финансовой помощи незаконному режиму в Нагорном Карабахе и Армении в размере 70 миллионов долларов, никакой реакции от официального Вашингтона так и не поступило. В результате армянская делегация вынуждена была вернуться с пустыми руками.

Напомним, что ранее Армянский национальный комитет Америки (ANCA) обратился в комиссию Сената США по разработке законопроекта о внешней помощи страны на 2019 фискальный год с просьбой выделить Армении и оккупационному режиму в Нагорном Карабахе 70 миллионов долларов в качестве помощи.

И как теперь признают в самой же Армении, ничего из этой затеи не вышло, а визит Саакяна был лишь очередным представлением для местной публики. Единственное, чего добилась армянская делегация, это очередное упоминание о своих «преданных» друзьях, которых в Баку и так давно уже знают поименно.

Это уже не первый подобный пшик армянской дипломатии. Не так давно различные армянские и проармянские организации провели ряд мероприятий в Европе, которые также запомнились невнятным содержанием, спящими участниками и отсутствием результатов.

Воистину: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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