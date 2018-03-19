Президент Ильхам Алиев выделил допфинансирование на строительство Геранбойской центральной больницы

2018-03-19 19:07 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Геранбойской районной центральной больницы.

В распоряжении говорится, что с целью завершения строительства Геранбойской районной центральной больницы из суммы, указанной в подпункте 1.8.15 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год, для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утверждённого распоряжением Президента от 22 января 2018 года, министерству здравоохранения будет выделено 22,35 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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