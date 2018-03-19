Во сколько обойдется праздничный стол на трех человек? - ИССЛЕДОВАНИЕ

2018-03-19 20:00 | www.oxu.az | 8

Каждая азербайджанская семья, вне зависимости от социального и материального положения, каждый год празднует праздник Новруз, символизирующий приход весны. Всех интересует, во сколько это обойдется.

Некоторые привыкли отмечать праздник не дома, а в ресторанах. Сначала мы поинтересовались ценами в ресторанах.

Выяснилось, что цены в этом сегменте услуг растут с каждым годом.

К примеру, в этом году цена праздничного меню в обычном ресторане составляет 100 манатов на человека. За дополнительные услуги придется доплачивать.

Также мы узнали, во сколько обойдется провести праздник дома, для семьи из трех человек.

Для этого мы узнали стоимость компонентов праздничного стола. Получилась следующая картина:

Плов

Ленкоранский рис 1 кг - 4,90 маната

Индийский рис 1 кг - 12 манат

Рис «Тамаша» 1 кг - 4,30 маната

Рис «Сала» 1 кг - 3,35 маната

Рис «Шахиншах» 1 кг - 3,89 маната

Цены на сливочное масло начинаются с 3,70 маната и доходят до 18 манатов

Кишмиш 1 кг - 11-15 манат

Сушенный абрикос 1 кг - иностранный (Турция) 15 манатов, местный 6-10 манатов

Сушеная слива 1 кг - 8 манат

Сушеная алыча - 7 манатов

Хурма 1 кг - 6 манат

Каштан 1кг - 11-15 манатов

Лук 1 кг - 0,8 манат

Мясо ягненка 1 кг - 12 манат

Говядина 1 кг - 11 манат

Курица 1кг - 4,50 манат

Таким образом, праздничный плов для семьи из трех человек обойдется по приблизительным подсчетам в 35-40 манатов.

Пахлава и шекербура

Стоимость очищенных грецких орехов из Ордубада составляет 24-25 манатов, Габалы – 22 маната, Хачмаза – 30 манатов.

Хачмазские орехи стоят 14 манатов, габалинских – 15 манатов, загатальских – 18 манатов. Очищенный фундук предлагается за 17 манатов, а миндаля – 25-28 манатов.

Килограмм качественной муки обойдется в 1.40 – 1.89 маната.

Сахарный песок – 1 манат

Сливочное масло – от 3,70 до 18 манатов

Бройлерные яйца стоят по 12 копеек за штуку, сельские – 25 копеек

1 литр молока – от 1 до 2.40 маната

Стоимость сырья для приготовления 25 штук шекербуры и пахлавы составляет 80 манатов.

Фрукты

Виноград – 7-8 манатов

Апельсин – 3-5 манатов (в маркетах 1,99 маната)

Мандарины – 4-5 манатов

Груши – 4-5 манатов

Яблоки – 2-3 маната

Гранат – 6 манатов

Ананасы – 7 манатов

Бананы – 3,5 маната

Киви – 2-3 манатов

Если купить по килограмму всех фруктов, это обойдется вам в 38,5 маната

Сухофрукты

Хурма – 6 манатов

Финики – 5 манатов

İnnab – 12-8 манатов

Фундук – 6 манатов

Сушеная груша – 5 манатов

В целом, расходы на сухофрукты составят 30 манатов

Молочные орехи

Килограмм балакенских грецких орехов – 7 манатов,

Килограмм ордубадских орехов – 15 манатов,

Килограмм фундука – 6-8 манатов

Таким образом, если купить по килограмму самых дешевых грецких орехов и фундука, это обойдется в 13 манат.

Также отметим, что в маркетах продается готовая праздничная хонча и корзины.

Цены на них достаточно высокие. Самая маленькая корзина в форме пахлавы или буты стоит 35 манатов. В ней несколько сладостей. Относительно большие корзины предлагают за 250 манатов.

Цена на семени начинается с двух манатов.

Если у вас нет времени или возможности приготовить праздничные сладости, вы можете купить их в готовом виде в магазине. В различных кондитерских и обычных магазинах килограмм пахлавы стоит 12-14 манатов, гогал – 50 копеек за штуку, шекербура – 60, 70 копеек.

Таким образом, самый непритязательный праздничный стол для семьи из трех человек обходится в 210 манатов.

С праздником Вас!

Л.А.

