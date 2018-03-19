Приняты меры по бесперебойной работе транспорта и связи в дни праздника Новруз

2018-03-19 19:09 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана дало соответствующие поручения подведомственным структурам, предприятиям связи, а также телекоммуникационным операторам по качественному и бесперебойному обеспечению населения в дни Новруз байрамы транспортом, телекоммуникацией, в том числе телефонными услугами, услугами интернета, мобильной связи, телерадиовещания и почтовыми услугами, говорится в понедельник в сообщении министерства.

С целью обеспечения бесперебойной работы телефонов в преддверии и дни праздника планируется проведение ряда мероприятий.

В праздничные дни будут проведены соответствующие мероприятия по обеспечению бесперебойными и качественными услугами транспорта и связи, оперативному устранению повреждений кабелей и линий, определен график работы почтовых отделений, будут остановлены профилактические и строительно-монтажные работы, усилена защита объектов связи.

Бакинский международный автовокзал будет работать в усиленном режиме. Учитывая плотность пассажиров, будет запущено необходимое количество дополнительных автобусов.