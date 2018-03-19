Аманда Пол: Анкара будет продолжать настаивать на возвращении оккупированных территорий Азербайджана

2018-03-19 19:11 | www.trend.az | 10

Турция не изменит свой подход к отношениям с Арменией и продолжит настаивать на том, чтобы вопрос о Нагорном Карабахе был разрешен желательным для Азербайджана образом. Об этом заявила в интервью армянским СМИ политический аналитик Европейского политического центра Брюсселя Аманда Пол.

"Анкара будет и впредь настаивать на прогрессе в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и, в частности, на освобождении оккупированных территорий Азербайджана", - сказала она.

Также она отметила, что когда дело касается нагорно-карабахского конфликта, Турция в первую очередь защищает интересы Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.