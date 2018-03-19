Теракты в Турции: Есть жертвы

2018-03-19 20:06 | www.oxu.az | 9

В терракте в Турции погибли 3 человека, в том числе один военнослужащий.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в районе Хани Диярбакыра боевики террористической организации РКК обстреляли гражданский автомобиль, следовавший в направлении полицейского участка Топчулар.

В результате обстрела погибли сержант Серген Чакмак и добровольный страж порядка Ясеттин Опчин.

В селе Каялыбаг Битлиского района террористы РКК застрелили собиравшего хворост Нураллаха Кылычарслана и ранили еще четверых.

А.Б.

