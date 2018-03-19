Британия будет применять международные соглашения ЕС в переходный период

2018-03-19 19:57 | www.trend.az | 8

Международные соглашения Евросоюза продолжат применяться к Великобритании в переходный период - то есть, после Brexit, но до 31 декабря 2020 года, сказал министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе, передает РИА Новости.

"Мы (с Евросоюзом) договорились, что во время этого периода соглашения, вырастающие из членства в Евросоюзе, продолжат применяться, как сейчас", сказал он в контексте торгово-экономических отношений Великобритании с третьими странами.