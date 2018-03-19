В парке Центра Гейдара Алиева прошла церемония награждения Международного конкурса искусств "SƏMƏNİ" (ФОТО)

2018-03-19 20:02 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа. Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. 30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлен Международным днем Новруза.

Празднику Новруз присущи свои символы и обычаи. Одним из главных его атрибутов является семени, который олицетворяет пробуждение природы, считается символом жизни и плодородия. Шли века, развивалась цивилизация, в различные исторические периоды вводились запреты, но азербайджанский народ, сохранив Новруз вместе с его традициями, обычаями и символами, донес его до сегодняшних дней.

Накануне праздника Новруз в парке Центра Гейдара Алиева состоялась церемония открытия Международного конкурса искусств "SƏMƏNİ" и награждение победителей, сообщает Trend.

Международный конкурс "SƏMƏNİ", который реализуется Центром Гейдара Алиева с 2014 года, наряду с сохранением и передачей новым поколениям национальных традиций, обычаев и ценностей, ставит цель более широко пропагандировать и популяризировать Новруз языком современного искусства. Гостям были продемонстрированы выполненные в различном дизайне семени более двадцати художников и скульпторов, относящихся к различным возрастным категориям и творческим направлениям.

На открытии ректор Азербайджанской государственной академии художеств, действительный член НАНА, народный художник Омар Эльдаров отметил, что эта выставка в парке Центра Гейдара Алиева позволяет посетителям разделить праздничное настроение и познакомиться с произведениями искусства художников, которые представляют современный подход к традициям Новруза.

«Эта выставка в очередной раз удивляет тем, насколько у нас талантливая молодежь, создавшая такие прекрасные произведения искусства. Представленные работы демонстрируют невероятные таланты и умение воплощать в очень оригинальной творческой форме наши традиции Новруза, который фактически означает наступление нового годы, весны, начало всего самого лучшего. Традиции сохранения и развития национальных традиций, проведения столь значимых выставок, праздников культуры и искусства и реализация различных международных проектов, несомненно, связаны с Фондом Гейдара Алиева. Каждый раз, когда мы смотрим творения нашего народа, нашей молодежи, мы всегда переполняемся чувством гордости и уверенно смотрим в будущее. Все работы потрясающие и достойны всяческих похвал», - отметил Омар Эльдаров и поздравил с праздником Новруз, пожелал дальнейших творческих успехов и процветания.

По итогам конкурса состоялось вручение победителям дипломов и денежных призов. В церемонии награждения приняли участие помощник Первого вице-президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, народный художник Омар Эльдаров и координатор проекта Эмин Мамедов.

Первое место занял Сабит Заманов (2000 манатов), второе – Нармин Абдуллаева (1000 манатов), третье (по 500 манатов) – Орхан Гараев и Ренате Вербрюгге из Новой Зеландии.