Вертолеты США эвакуировали главарей ИГИЛ из Сирии

2018-03-19 20:27 | www.oxu.az | 8

Вертолеты возглавляемой США международной коалиции эвакуировали четырех главарей террористической организации Исламское государство в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство SANA.

По его сведениям, утром в пригороде населенного пункта Камышлы приземлились три вертолета коалиции. Военнослужащие сопровождали четырех человек, которые находились в так называемом центре главарей ИГИЛ.

Боевиков, которые по данным SANA были иракского происхождения, посадили на борт и увезли в неизвестном направлении.

А.Б.

